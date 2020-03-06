اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو، أن تركيا تمتلك "حقا كاملا" في حماية مصالحها على أراضي سوريا في ظل تصرفات السلطات في دمشق وكل من روسيا وإيران.
وأشار بومبيو خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "الولايات المتحدة تعتقد أن تركيا، شريكتنا في الناتو، تمتلك حقا كاملا في حماية مصالحها في الأراضي السورية، بالنظر إلى ما يفعله هناك كل من الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا وإيران".
وأكد بومبيو، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تدرس حاليا خيارات لدعم تركيا في سوريا، في ظل التقارير حول توجيه أنقرة إلى واشنطن طلبا للمساعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: لدى تركيا حق كامل في حماية مصالحها بسوريا في ظل تصرفات الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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