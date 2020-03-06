بومبيو: لدى تركيا حق كامل في حماية مصالحها بسوريا في ظل تصرفات الأسد

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو، أن ​تركيا​ تمتلك "حقا كاملا" في حماية مصالحها على أراضي ​سوريا​ في ظل تصرفات السلطات في دمشق وكل من ​روسيا​ و​إيران​.

وأشار بومبيو خلال ​مؤتمر صحفي​، إلى أن "​الولايات المتحدة​ تعتقد أن تركيا، شريكتنا في ​الناتو​، تمتلك حقا كاملا في حماية مصالحها في ​الأراضي السورية​، بالنظر إلى ما يفعله هناك كل من الرئيس السوري ​بشار الأسد​ وروسيا وإيران".

وأكد بومبيو، أن إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، تدرس حاليا خيارات لدعم تركيا في سوريا، في ظل التقارير حول توجيه أنقرة إلى واشنطن طلبا للمساعدة.