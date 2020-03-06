مسؤول جزائري: إصابة 16 فردا من عائلة واحدة بكورونا

أفاد مسؤول جزائري أن 16 فردا من عائلة واحدة أصيبوا بفيروس كورونا.
وكانت السلطات الصحية في الجزائر قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة 17 شخصاً بفيروس كورونا، ومع حصيلة اليوم، يرتفع العدد إلى 33 إصابة مؤكدة.
وذكرت الوزارة أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته سيبقى ساري المفعول، وأن الفرق الطبية مجندة وفي أقصى مستويات التأهب.
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