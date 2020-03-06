المرصد السوري: الجيش التركي والفصائل الموالية لها تجدد القصف شمال حلب

أكد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​، أنه رصد "قصفا مدفعيا نفذته ​القوات التركية​ والفصائل الموالية لها، استهدف قرية بيلونية وحربل وشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أنه سجل اشتباكات عنيفة شهدتها محاور بمحيط مدينة مارع في ​ريف حلب الشمالي​، بين الفصائل الموالية ل​تركيا​ من جانب، والقوات الكردية من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة​​​​​​​.