أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه رصد "قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرية بيلونية وحربل وشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أنه سجل اشتباكات عنيفة شهدتها محاور بمحيط مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لتركيا من جانب، والقوات الكردية من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة.
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: الجيش التركي والفصائل الموالية لها تجدد القصف شمال حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.