حاكم دبي: الحكم الصادر عن القضاء البريطاني الصادر بحقي يعرض جانبا واحدا من القصة

اعتبر حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، أن "الحكم الصادر عن ​القضاء البريطاني​ الذي جاء فيه أنه أمر بخطف 2 من بناته وعرض زوجته السابقة لحملة تخويف، يعرض فقط جانباً واحداً من القصة"، مشيراً الى "عدم التمكن من المشاركة في عملية ​تقصي الحقائق​ التي قامت بها المحكمة"، مشدداً على أن "القرار الذي يسمح بنشر الأحكام المتعلقة بقضيته لا يصب في صالح حماية أبنائه من التغطية الإعلامية"، لافتا إلى أن هذه الحماية "يتمتع بها ​الأطفال​ الآخرون في قضايا الأسرة في ​بريطانيا​".

هذا وأصدر القضاء البريطاني، في وقت سابق، قرارا اشار الى ان بن راشد أمر باختطاف اثنتين من بناته، وهما شمسة ولطيفة، ونظم حملة تخويف ضد زوجته السابقة، الأميرة هيا بنت الحسين، وهي أخت الملك الأردني عبد الله الثاني.