سلطات فرنسا تعلن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 7 والإصابات إلى 423

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 7 والإصابات إلى 423 .
واتخذت السلطات الفرنسية قراراً بتأجيل ماراثون باريس المقرر في نيسان القادم بسبب تفشي الفيروس إلى 18 تشرين الاول.
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