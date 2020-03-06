سلطات فرنسا تعلن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 7 والإصابات إلى 423

أعلنت السلطات الصحية في ​فرنسا​ عن ارتفاع عدد الوفيات ب​فيروس كورونا​ إلى 7 والإصابات إلى 423 .

واتخذت السلطات الفرنسية قراراً بتأجيل ماراثون ​باريس​ المقرر في نيسان القادم بسبب تفشي الفيروس إلى 18 تشرين الاول.