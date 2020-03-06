الدفاع الروسية: روسيا وتركيا تواصلان الدوريات المشتركة في سوريا

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ جورافليوف أن "روسيا وتركيا تواصلان دورياتهما المشتركة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بالإضافة إلى قيام الطيران الحربي الروسي بدورية جوية في مسارين بريف الحسكة".
هذا واتفقت روسيا وتركيا في كانون الاول 2019 على "تسيير دوريات مشتركة في شمال سوريا، ضمن إجراءات من شأنها خفض التوتر في المنطقة عقب شن الجيش التركي عملية "نبع السلام" ضد المقاتلين الأكراد من "قوات سوريا الديمقراطية".
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