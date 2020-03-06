الدفاع الروسية: روسيا وتركيا تواصلان الدوريات المشتركة في سوريا

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ جورافليوف أن "​روسيا​ و​تركيا​ تواصلان دورياتهما المشتركة في ​محافظة الحسكة​ شمال شرقي سوريا، بالإضافة إلى قيام الطيران الحربي الروسي بدورية جوية في مسارين ب​ريف الحسكة​".

هذا واتفقت روسيا وتركيا في كانون الاول 2019 على "تسيير دوريات مشتركة في شمال سوريا، ضمن إجراءات من شأنها خفض التوتر في المنطقة عقب شن ​الجيش التركي​ عملية "نبع السلام" ضد المقاتلين ​الأكراد​ من "​قوات سوريا الديمقراطية​".