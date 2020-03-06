وزير دفاع إسرائيل: أمر بفرض طوق أمني على مدينة بيت لحم بسبب كورونا

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، أمراً بفرض طوق أمني على مدينة بيت لحم الفلسطينية عقب تأكيد وجود إصابات بفيروس كورونا هناك، ويعني القرار الإسرائيلي حظر حركة المسافرين من وإلى مدينة بيت لحم.
وكانت قد أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 17.
وفي سياق متصل ناشدت وزارة الصحة الإسرائيلية "أكثر من 60 ــ 70 ألف مواطن إسرائيلي بالتوجه إلى وضع العزل الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوما كاملة، خاصة العائدين من فرنسا وألمانيا وسويسرا وإسبانيا والنمسا".
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