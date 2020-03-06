الصحة الإماراتية: إصابة جديدة بفيروس كورونا لطالب في 17 من عمره

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إصابة جديدة بفيروس كورونا لطالب في الـ 17 من عمره، وهو لا يشكو من أي أعراض.
وحثت وزارة الصحة الإماراتية في وقت سابق من اليوم، المواطنين والمقيمين على تجنب السفر بسبب انتشار فيروس كورونا في عدة دول. مؤكدةً أنه في حال السفر "فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر".
وفي حال التأكد من الإصابة بالفيروس، ستنفذ الوزارة "تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية وذلك ضمانا لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين".
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