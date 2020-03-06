وفاة 6 من موظفي البنك المركزي الإيراني بفيروس كورونا

أفاد ​محافظ​ ​البنك المركزي​ ال​إيران​ي عبد الناصر همتي، بأن 6 من موظفي البنك توفوا مؤخرا جراء إصابتهم ب​فيروس كورونا​ المنتشر في إيران.

وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "وفقا للمعلومات التي وردت حتى الآن، توفي 6 من زملائي الأعزاء في النظام المصرفي بفيروس كورونا أثناء خدمتهم للناس، وبمناسبة وفاة هؤلاء الجنود، أتقدم بأحر التعازي لعائلاتهم الأعزاء والمديرين والزملاء على خدمة الناس في فروع بنوك البلاد".

ولفت همتي إلى أنه "على الرغم من مخاطر العمل في فروع البنك، فإننا نشهد على الجهود التي يبذلها زملاؤنا في النظام المصرفي لخدمة الناس، وخاصة في فروع البنك".