الرئيس الأميركي: سنقترح مبادرة ثلاثية للحد من التسلح مع روسيا والصين

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في بيان، إنه "سيقترح مبادرة ثلاثية، للحد من التسلح مع ​روسيا​ و​الصين​، للمساعدة في تجنب سباق التسلح الباهظ الثمن والمكلف، كما سيتم العمل بدلا من ذلك لبناء مستقبل أفضل، وأكثر أمنا وازدهارا للجميع". وتتزامن تصريحات ترامب مع مرور الذكرى السنوية الخمسين لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

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