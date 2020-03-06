الرئيس الفلسطيني يعلن حال الطوارئ بجميع الأراضي الفلسطينية مدة 30 يوما

أصدر الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، مرسوماً يقضي بإعلان حال الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية مدة 30 يوماً لمنع تفشي ​فيروس كورونا​. كما وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية "إغلاق المدارس والجامعات وإلغاء حجوزات السياح الأجانب".

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