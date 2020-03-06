السلطات الروسية تعلن عن إصابة جديدة بكورونا لمواطن أجنبي

أعلنت الهيئة الروسية المكلفة بالتصدي لانتشار فيروس كورونا، اكتشاف إصابة جديدة بالفيروس لدى مواطن إيطالي بعد وصوله إلى موسكو.
وأشارت الهيئة الروسية إلى أن المواطن الإيطالي وصل إلى موسكو يوم 29 شباط، وتوجه بطلب المساعدة الطبية في الثاني من الشهر الجاري ليكتشف الأطباء أنه مصاب بفيروس "كورونا"، مؤكدةً أن المصاب يخضع حاليا للعلاج وأن حالته مستقرة.
وأوضحت السلطات الروسية أنه تم تحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمصاب ووضعهم تحت المراقبة.
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