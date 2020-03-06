مجلس القضاء الأعلى: توقيع مشروع التشكيلات القضائية بالإجماع

أعلن ​مجلس القضاء الأعلى​ في بيان أنه "بعد اجتماعات تواصلت لأكثر من شهرين، تمّ توقيع مشروع ​التشكيلات القضائية​ بالإجماع من قبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في تمام ​الساعة​ الحادية عشرة من مساء يوم الخميس الواقع فيه 5/3/2020، كما تمّ لأول مرّة التوقيع أيضاً على الأسباب الموجبة التي اعتمدت لإقرار هذا المشروع الذي تقرّر رفعه الى وزيرة العدل".

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