سوريا : نطالب المجتمع الدولي باتخاذ "موقف إنساني صادق" ولو لمرة واحدة

وكالات- طالبت سوريا المجتمع الدولي، وخاصة المسؤولين الأوروبيين، باتخاذ "موقف إنساني صادق" ولو لمرة واحدة، والتخلي عن "أجندتهم الاستعمارية الرخيصة على حساب معاناة السوريين".
وأكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، نشرته وكالة الأنباء "سانا"، أن الحكومة السورية "لن تدخر أي جهد في تقديم كافة المساعدات اللازمة للمواطنين على امتداد الجغرافيا السورية"، وأنها ستقدم كل ما يمكنها من تسهيلات ومساعدات للمواطنين المهجرين بفعل الإرهاب والذين عادوا إلى سوريا، بما يضمن لهم حياة كريمة ولائقة، وأن الحكومة السورية مستمرة بهذا النهج "غير آبهة بعويل المسؤولين الغربيين وتباكيهم الكاذب على معاناة السوريين".
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