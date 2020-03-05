استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة. وعقب الاستقبال، عقد الجانبان جلسة مشاورات سياسية تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يلتقي وزير خارجية بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.