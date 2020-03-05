قالت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس، إن قصفًا صاروخيًا استهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، قرب السفارة الأمريكية.
وقالت المصادر إن ”القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء، كان عبارة عن صاروخين، سقط واحد منهما في نهر دجلة، فيما سقط الثاني، بالقرب من محيط السفارة الأمريكية”.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن ”إطلاق الصواريخ كان في الساعة العاشرة تمامًا، حيث توقيت إغلاق البوّابات أمام حركة السير”، وأشارت إلى أن “قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، ومنعت من الاقتراب من الصواريخ، تحسبًا للطوارئ، فيما باشرت قوة أمنية أخرى بالبحث عن منصات إطلاق الصواريخ في المناطق المحيطة بالخضراء”.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق..هجوم صاروخي وسط بغداد قرب السفارة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.