كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دول أوروبية تندد بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك عن "قلقها العميق" إزاء إطلاق الصواريخ في الأول من مارس الجاري.

ومنذ مايو2019، أجرت بيونج يانج 14 تجربة لصواريخ باليستية. وقالت الدول الخمس: "ندين مثل هذه الأعمال المستفزة"، التي "تقوّض الاستقرار والأمن الإقليمي وكذلك الأمن والسلام الدوليين".

ونددت الدول الأوروبية الخمس بـ"انتهاك واضح" لقرارات الأمم المتحدة.

واعتبر الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن الدولي بعد اجتماع مغلق بطلب من برلين وباريس ولندن، أنه "من الضروري أن يضمن مجلس الأمن التطبيق الكامل لقراراته، وأن تبقى عقوباته مفروضة".

ومنذ عام، تطالب برلين وباريس ولندن باستمرار بإجراء مشاورات في مجلس الأمن ما إن تُطلق بيونج يانج صواريخ، وبأن يتبعها إعلان مشترك يطالب بإبقاء العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، لإرغامها على وقف برامجها للأسلحة النووية والباليستية.

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واقترحت الصين وروسيا أواخر ديسمبر على شركائهما في مجلس الأمن رفع بعض العقوبات المفروضة على بيونج يانج، خصوصاً منعها من شراء أنسجة ولوازم صيد الأسماك، بهدف إحياء المفاوضات مع الولايات المتحدة المتعثرة حالياً. إلا أن مشروع نصّهما لم يُطرح يوماً على التصويت.

وقال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسجن أمام بعض الصحفيين إنه "لا يمكن أن نقبل" بإطلاق كوريا الشمالية هذه الصواريخ ولا باعتبار "انتهاك كوريا الشمالية المنتظم للقانون الدولي أمرا معتادا".

وتابع أن الكوريين الشماليين "مرغمون على عدم إطلاق صواريخ باليستية، وإنه لأمر غير مفهوم من جانب حكومة يعاني شعبها".

وأضاف أن "الحكومة تنفق أموالاً على صواريخ تسقط في البحر بدلاً من إطعام شعبها".

وأطلقت كوريا الشمالية الإثنين مقذوفين يرجح أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى بعد بضعة أسابيع على إعلان إنهائها التوقف طوعا عن تجارب الأسلحة الباليستية البعيدة المدى وتهديدها باختبار "سلاح استراتيجي جديد".