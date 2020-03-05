الصحة الإماراتية ترصد حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الخميس، رصد حالة إصابة جديدة

بفيروس كورونا

المستجد لطالب إماراتي في الـ17 من عمره و لا يشكو من أي أعراض.

وسارعت الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية الرسمية والمؤسسات التعليمية بإتخاذ الإجراءات الاحترازية الفورية كافة، بما في ذلك عزل المصاب.

وكذلك تعليق الدراسة في المدرسة اعتباراً من لحظة رصد الحالة، في حين انطلقت الكوادر المختصة إلى المبنى المدرسي للقيام بعمليات التعقيم اللازمة لجميع المرافق المدرسية وما حولها.

من ناحية آخرى، تجري الوزارة حالياً الفحوصات والإجراءات اللازمة لجميع المخالطين للحالة لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع من حولهم، وذلك وفق خطط الاستعداد المعتمدة.

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وأكدت الوازرة مواصلة الجهود الرامية إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة لضمان صحة وسلامة طلبة المدارس في مختلف المراحل العمرية وباقي أفراد المجتمع من حولهم.

وأشارت إلى أن التنسيق مستمر بين جميع الجهات المعنية للوقوف على آخر التطورات و اتخاذ الخطوات الاحترازية اللازمة.

وأهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والجهات الصحية الرسمية بالجمهور ضرورة استقاء المعلومات حول فيروس كورونا من مصادرها الموثوقة، وعدم الالتفات إلى الشائعات المغلوطة الواردة من مصادر غير معتمدة.