كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد: تركيا تنقل آلاف المعارضين إلى ريف تل أبيض للقتال هناك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، أن تركيا تنقل 6 آلاف مقاتل من المعارضة إلى ريف تل أبيض شمال الرقة للقتال هناك.

ورصد المرصد السوري، في 23 فبراير الفائت، وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى قرية سبع جفار بريف عين عيسى شمال الرقة، حيث وصل رتل يتألف من 120 آلية من ضمنه عشرات الدبابات.

وكما رصد المرصد قبل ساعات، قصفا مدفعيا لقوات النظام استهدف تمركزات القوات التركية في بلدة النيرب.



على صعيد متصل، لا تزال الاشتباكات والقصف البري على محاور ريف سراقب الغربي وجبل الزاوية وسط استمرار الغارات من الطائرات الحربية الروسية، حيث تناوبت 3 طائرات روسية على قصف ريف إدلب.

وبذلك، يرتفع عدد الغارات من الطائرات الحربية الروسية خلال اليوم إلى 54، استهدفت خلالها أرياف سراقب وأريحا ومعرة مصرين ومناطق في جبل الزاوية بريف إدلب، وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

كما قصفت الطائرات الحربية التابعة للنظام مناطق في جبل الزاوية بـ 8 غارات.