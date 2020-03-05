وفاة مستشار وزير الخارجية الإيراني بسبب كورونا

كما شغل منصب سفير إيران لدى سوريا، بالإضافة إلى أنه كان مساعدا لرئيس البرلمان علي لاريجاني، للشؤون الدولية.

وكتب مدير موقع "انتخاب" الإخباري، الصحفي حسين فقهي، في حسابه الرسمي على "تويتر": "لقد بلغني أن حسين شيخ الإسلام مستشار وزير الخارجية (محمد جواد ظريف)، قد تأثر أيضاً بفيروس كورونا المستجد، والتحق بقافلة المسؤولين المصابين بهذا الفيروس".

Advertisements

في الإطار ذاته أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين إصابة أحد موظفي مكتبها بالعاصمة الإيرانية طهران، بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لما ذكرته في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر".

وكتبت المنظمة الدولية: "لقد ثبت الآن أن أحد موظفي منظمة الصحة العالمية في مكتبنا القطري بإيران، مصاب بفيروس كورونا المستجد، ولديه مرض خفيف".

وفي الوقت ذاته، أعلن الرئيس التنفيذي للبنك الوطني الإيراني (ملي) ورئيس جمعية البنوك، محمد رضا حسين زاده، الاثنين، وفاة أربعة من موظفي البنوك الإيرانية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكتب حسين زاده في حسابه الرسمي على "انستجرام"، إن "أربعة من موظفي البنوك الإيرانية توفوا بسبب فيروس كورونا، مضيفاً أن الأشخاص المتوفين يعملون في المصرف ”التجاري، ورفاه، والإسكان، والوطني".