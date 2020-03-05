كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنوب أفريقيا: تسجيل أول إصابة بكورونا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، الخميس،جنوب أفريقيا: أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أراضي البلاد.

وصرح وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويلي مكيزيه في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "المريض رجل عمره 38 عاما، سافر إلى إيطاليا مع زوجته. وعادت مجموعتهما السياحية إلى جنوب إفريقيا في 1 مارس 2020، وفي 3 مارس توجه الرجل إلى الطبيب مع أعراض الحمى والصداع والسعال".

ولاحقا أكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، أن وصول فيروس كورونا إلى البلاد سيؤثر سلبيا على الاقتصاد المحلي وقطاع السفر.

وقال رامافوسا: "سنواصل إعلام مواطني جنوب إفريقيا بالخطوات التي نتخذها، بشكل علني وشفاف لأن هذا الوضع يمكن أن يتحول إلى أزمة وطنية".