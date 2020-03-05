سقوط صاروخين بالمنطقة الخضراء في بغداد

سقط صاروخين داخل المنطقة الخضراء في بغداد، مساء اليوم الخميس، وأطلقت السفارة الأمريكية صافرات الإنذار.

وتضم المنطقة الخضراء شديدة التحصين أبنية حكومية وبعثات أجنبية،وكانت تعرضت في 16 فبراير الماضي لهجوم بـ4 صواريخ كاتيوشا أيضا.

وكان صاروخان من طراز كاتيوشا سقطا في 21 يناير الماضي بمحيط السفارة.

وأوائل الشهر الماضي، أعلنت مصادر أمنية عراقية سقوط ٤ صواريخ كاتيوشا قرب مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، بينما سقط صاروخ خامس على أحد المنازل في منطقة الجادرية المجاورة للمنطقة الخضراء، مخلفا قتيلين و٣ جرحى من أفراد عائلة واحدة.

وقال الرائد عاصم الكرخي، الضابط في قيادة شرطة بغداد، إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب ٣ آخرون جميعهم أفراد عائلة واحدة، إثر سقوط صاروخ من نوع "كاتيوشا" على منزلهم في منطقة الجادرية بجانب الرصافة من بغداد.

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في حين سقطت ٤ صواريخ أخرى قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد دون أن تسفر عن أي ضحايا، مشيرا إلى أن المنزل احترق بالكامل.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر عقب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الجناح المسلح للحرس الثوري الإيراني، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة مليشيات الحشد، وقيادات أخرى، في غارة شنتها طائرة أمريكية دون طيار، قرب مطار بغداد الدولي.

وسبق ذلك، اقتحام عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيات التابعة لإيران.

ومنذ نهاية أكتوبر الماضي، تتعرض مصالح أمريكية في العراق، خاصة قواعد عسكرية لهجمات صاروخية متزايدة، لم تتبنّها أي جهة.