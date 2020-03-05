عاد من إيطاليا قبل ثلاث أيام.. السلطات التونسية تمنع صحافي مغربي من دخول أراضيها

عاد صحفي مغربي، رافق بعثة فريق الوداد الرياضي، إلى تونس، قبل مباراة النجم الساحلي، برسم إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس “كورونا”.

وعلمت “اليوم 24” من مصدر مقرب من بعثة الوداد، أن صحفيا مغربيا فضل العودة إلى المغرب، بعدما خيره مسؤولو الصحة في مطار تونس قرطاج، بين الاستقرار بتونس لمدة 14 يوما للخضوع للحجر الصحي، أو العودة إلى المغرب، بعدما عاد من إيطاليا قبل ثلاثة أيام وحط الرحال بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وأكد مصدر الموقع أن الصحفي المغربي، فضل العودة إلى المغرب على البقاء في تونس لمدة الحجر الصحي، وعاد مع الطائرة التي عرجت إلى مطار محمد الخامس، بعد وصول بعثة الوداد إلى تونس مساء اليوم.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد خرجت بقرار الاكتفاء بالجماهير الحاضرة في تونس قبل يوم أمس الأربعاء، قبل أن يعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن قدرته على تنظيم مبارتي الزمالك المصري والترجي التونسي، وكذا النجم الساحلي والوداد الرياضي، برسم إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بحضور الجماهیر.

وسافر الوداد زوال اليوم إلى مطار تونس قرطاج، في رحلة جوية خاصة، استغرقت ساعتين ونصف، مرفوقا بمجموعة من الصحفيين المغاربة.