الدرك الملكي يحجز كميات من الحشيش تُنقل بين الرباط وآسفي عبر سيارات معدة للكراء

أوقفت عناصر الدرك الملكي، أمس الأربعاء، سيارة معدة للكراء قادمة من العاصمة الرباط تقل أزيد من ثلاثة كيلوغرامات من مخدر الشيرة، ورصدت عناصر فرقة الدراجات بمدخل الأداء على مستوى طريق السيار آسفي – الدار البيضاء سيارة بهَا شخصين قبل أنّ تأمر بإيقافها وتفتيشها.

وقال مصدر “اليوم24” إنّ الأشخاص الذين كانوا داخل السيارة تبينَ أنهم موضوع مذكرة بحث وطنية في جرائم متعلقة بالمتاجرة في المخدرات، وأكد المصدر ذاته أنّ عملية تهريب مخدر الشيرة على سيارات معدة للكراء أستفحلت في الآونة الأخيرة، إذ حجزت عناصر الدرك الملكي في منطقة “ثلاثاء بوكدرة” سيارة آخرى بها أشخاصا كانوا أيضًا موضوع مذكرة بحث.

واعتقل الأشخاص المشتبه بهم، قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة واستكمال التحقيق رفقة كميات من مخدر الشيرة، ويُنتظر أن يجري تقديمهم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية في آسفي غدًا الجمعة، وبخصوص المتهمين في قضية الشيرة بمنطقة الثلاثاء بوكدرة أمر وكيل الملك بوضعهم بوضع رهن تدابير الاعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي لآسفي في انتظار أولى جلسات محاكمتهم.