بعد غياب طويل عن الساحة، يعود الممثل، أحمد يرزيز، إلى الساحة الفنية بعمل سينمائي جديد، يحمل عنوان “السيد المجهول” للمخرج علاء الدين الجم.
وعرض فيلم “السيد المجهول” بمهرجانات، وملتقيات، لكن عرضه لعموم الجمهور لم ينطلق، بعد في القاعات السينمائية، إلا أن ذلك قريب وسيعيد جسر التواصل بين الممثل الشهير بلقب “لقفل” والجمهور.
ويشارك في الفيلم السينمائي إلى جانب يرزيز، ممثلون على رأسهم يونس بواب، وحسن بديدة، وصالح بنصالح.
يشار إلى أن لقب “لقفل” أصبح لصيقا بالفنان أحمد يرزيز، بعد شهرة دوره في السلسلة التلفزية “لالة فاطمة”، التي عرضت على القناة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر “لقفل” يعود إلى لقاء الجمهور بعد غياب طويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.