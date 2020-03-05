“لقفل” يعود إلى لقاء الجمهور بعد غياب طويل

بعد غياب طويل عن الساحة، يعود الممثل، أحمد يرزيز، إلى الساحة الفنية بعمل سينمائي جديد، يحمل عنوان “السيد المجهول” للمخرج علاء الدين الجم.

وعرض فيلم “السيد المجهول” بمهرجانات، وملتقيات، لكن عرضه لعموم الجمهور لم ينطلق، بعد في القاعات السينمائية، إلا أن ذلك قريب وسيعيد جسر التواصل بين الممثل الشهير بلقب “لقفل” والجمهور.

ويشارك في الفيلم السينمائي إلى جانب يرزيز، ممثلون على رأسهم يونس بواب، وحسن بديدة، وصالح بنصالح.

يشار إلى أن لقب “لقفل” أصبح لصيقا بالفنان أحمد يرزيز، بعد شهرة دوره في السلسلة التلفزية “لالة فاطمة”، التي عرضت على القناة الثانية.