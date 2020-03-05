بسبب فيروس كورونا.. تأجيل وإلغاء الرحلات الجوية بالمجان لدى”لارام” – تفاصيل

أعلنت شركة الخطوط الملكية للطيران عن إنشاء جهاز يقضة جديد لمساعدة زبناءها على إدارة رحلاتهم في أعقاب التطورات الأخيرة “المرتبطة بوباء Covid-19” والمعروف بفيروس كورونا.

وقالت الشركة في بلاغ صحافي لها، اليوم الخميس، إنه يُمكن للزبناء الذين أشتروا تذاكر قبل 31 مارس تأجيل رحلاتهم بشكل مجاني ودونَ مصاريف إضافية.

وذكرت الخطوط الملكية إنّ خاصية تآجيل رحلات الزبناء تبقى اختيارية بالنسبة لجميع من أشترى التذكرة قبل حلول 31 مارس، وبتالي يُمكنهم تآجيل جميع رحلاتهم في حدود هذا التاريخ.

وذكر المصدر ذاته أنّ هذه الأحكام الخاصة تم تنفيذها بمجرد انتشار فيروس كورونا بالصين وإيطاليا وارتبطت بالرحلات القادمة والذاهبة إلى هذه البلدان غير أنه الآن ستشمل هذه الإجراءات جميع رحلات الشركة.

وقالت Royal Air Maroc إنها تود أنّ تطمئن زبنائها إلى أنه من الممكن تأجيل الرحلة مجانًا في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل مغادرة أيّ رحلة، كما يمكنهم أيضًا إلغاء الرحلة مجانًا في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل رحيل الرحلة، في مقابل ذلك يمكنهم الحصول على بطاقة رصيد بنفس قيمة التذكرة، صالحة لمدة ستة أشهر ويتم استهلاكها بشكل خاص على رحلات شركة الطيران.