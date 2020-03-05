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شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعلن التوصل لوثيقة مشتركة مع أردوغان بشأن التسوية في سوريا والان مع التفاصيل
الخميس 5 مارس 2020
صورة أرشيفية
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، بعد المحادثات في الكرملين.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: "بناءً على نتائج مفاوضاتنا، اتفقنا على وثيقة مشتركة، سيتم الإعلان عن بنودها من قبل وزراء الخارجية".
وأضاف: "تحدد الوثيقة الحلول التي وضعناها مع الرئيس التركي، السيد رجب طيب أردوغان، خلال المباحثات اليوم التي استمرت أكثر من ست ساعات".
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