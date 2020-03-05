تركي يرفع دعوى قضائية على أردوغان بقيمة 5 قروش 

الخميس 5 مارس 2020

أردوغان

رفع تركي على رئيس بلاده، رجب طيب أردوغان، دعوى قضائية بقيمة 5 قروش.



وفي التفاصيل، تهكم زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، على رئيس بلاده، رجب طيب أردوغان، برفع دعوى تعويض بـ5 قروش (أصغر عملة) إثر قيام الأخير برفع قضية مماثلة على أحد أعضاء حزب "الشعب الجمهوري" بمليون ليرة (180 ألف دولار) بتهمة إهانة الرئيس.

ونقلت صحيفة "سوزجو" التركية عن فائق أوزتراك، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، أن قليجدار أوغلو رفع دعوى تعويضية على أردوغان بقيمة ه قروش.

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وأضاف أن ذلك جاء كرد فعل تهكمي على إعلان محامي أردوغان علي "تويتر" عن رفع دعوى تعويض بقيمة مليون ليرة ضد أنجين اوزقوتش النائب عن حزب الشعب الجمهوري بتهمة إهانة رئيس البلاد.

أوزتراك انتقد بحدة اعتداء نواب حزب العدالة والتنمية (الحاكم) أمس علي نواب حزب الشعب الجمهوري في البرلمان.

وتابع: "لقد شهدنا أمس واقعة مخجلة لأقصى درجة في البرلمان، ومن الواضح أن هذا الاعتداء المدبر من قبل نواب حزب العدالة والتنمية كان بأمر من القصر، ونحن ندينه بأشد لهجة".

وشهد البرلمان التركي شجاراً بالأيدي، الأربعاء، بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب من المعارضة المنتمين لحزب الشعب الجمهوري، على خلفية وصف أحد أعضاء الحزب الرئيس رجب طيب أردوغان بـ"الشيطان"، خلال نقاش رفضاً للتدخل في سوريا.

ومنذ منتصف الشهر الماضي، بدأت تركيا عملية عسكرية في إدلب السورية إلا أنها شهدت مقتل العديد من جنودها وتحطيم عشرات المعدات العسكرية التركية ما أثار سخط الأتراك ومطالبات بالعدول عنها.

وكشفت نتائج استطلاع رأي أجرته شركة أبحاث تركية عن أن غالبية الأتراك يرون أنه لا توجد هناك ضرورة لوجود قواتهم بـمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا.