إيطاليا تسجل 41 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الوكالة الوطنية للحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بمقدار 41 إلى 148 حالة وفاة، في حين تجاوز عدد المصابين 3800 شخص.



روما- سبوتنيك. وقال رئيس الوكالة أنجيلو بوريلي في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لأولئك الذين شفوا وخرجوا من المستشفى اليوم، ارتفع العدد من 138 إلى 414 شخصًا".

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وأضاف: "إلى جانب ذلك، مات 41 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 66 و94 عامًا، نحن نتحدث عن أشخاص ضعيفي الصحة، وغالبًا لديهم أمراض". وأشار إلى أن إجمالي عدد المصابين بلغ 3858 شخصًا.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 96 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3300 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 53 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 6 آلاف في كوريا الجنوبية، وسُجلت أكثر من 3 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في نحو 70 دولة أخرى.

وعطلت عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة.