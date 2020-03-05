إستياء وغضب رواد السوشيال ميديا بعد تصدير إيران فيروس كورونا للخليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

الخليج 365 - خاص

أكدت تصريحات المصدر المسؤول في المملكة العربية السعودية، تورط إيران في تصدير كورونا إلى الدول الخليجية، وذلك بعد أن أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة من تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد covid-19 لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، حيث تبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم للمملكة.



وأعرب نشطاء خليجيون وعرب عن إستيائهم إزاء هذا السلوك الإيراني غير المسؤول والذي يساهم في تفشي وباء كورونا بشكل ملحوظ .

وتداول الناشطون ضمن هاشتاج "ايران تصدر كورونا للخليج" تصريحات المسؤول السعودي التي حملت إيران مسؤولية تصدير كورونا لمختلف دول الخليج .

Advertisements

وذكر المغرد عبدالرحمن الفريح ان ايران تصدّر الارهاب والامراض .. مؤكداً أنها دولة قذره لاتصدّر الا الخراب والدمار .

وقال "اللهم اجعل تدبيرهم وكل من عاونهم دمار عليهم" .

فيما أشارت الصحفية، سارة دندراوي إلى أن تكتم النظام الايراني على المواطنين السعوديين الذين دخلوا اراضيها، وعودتهم بعدوى الفايروس دون الإفصاح يثير الريبة .. مضيفة أن كل ريبة صادرة من ايران هي اقرب للحقيقة من الشك..

بدوره وجه عبدالعزيز المريسيل، نداء عاجل للمواطنين الذين دخلوا ايران ثم عادوا إلى السعودية دون إبلاغ الجهات المختصة، وقال "سيتم استثناءكم من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية ان أفصحتوا عن ذلك فورًا والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني 937 خلال 48 ساعة من البيان" .

أما عبداللطيف الشرهان فأكد أن تعمد إيران عدم تختيم جوازات السعوديين الذين قدموا منها أو إليها يعتبر سلوك متعمد من قبلهم لنشر فيروس كورونا في المنطقة وفي العالم.

وأضاف "الجميل أن السعودية تعالج المواطنين المصابين بكورونا وتغض الطرف عنهم رغم مخالفتهم للأنظمة" .. لافتا إلى أن السعودية إنسانية فيما إيران إجرامية .