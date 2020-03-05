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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الطيران المدني ينفي صدور أي قرار يمنع سفر المصريين إلى الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
الخليج 365
نفى مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات سيف السويدي مزاعم حول صدور قرار خاص بمنع سفر المصريين إلى الإمارات .
وأكد في تصريح نشرته يومية الإمارات اليوم، أن ما تردد حول صدور قرار لشركات الطيران في الدولة بمنع قبول حاملي الجنسية المصرية والمجنسين القادمين من مصر عن طريق نقاط وسيطة فرعية حتى إشعار اخر غير صحيح .
وقال السويدي إن هذا الخبر لم يصدر ولا اساس له من الصحة مطلقا.
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