الطيران المدني ينفي صدور أي قرار يمنع سفر المصريين إلى الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

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نفى مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات سيف السويدي مزاعم حول صدور قرار خاص بمنع سفر المصريين إلى الإمارات .



وأكد في تصريح نشرته يومية الإمارات اليوم، أن ما تردد حول صدور قرار لشركات الطيران في الدولة بمنع قبول حاملي الجنسية المصرية والمجنسين القادمين من مصر عن طريق نقاط وسيطة فرعية حتى إشعار اخر غير صحيح .

وقال السويدي إن هذا الخبر لم يصدر ولا اساس له من الصحة مطلقا.