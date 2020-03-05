- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الخميس، أن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، تم تسجيلها اليوم في بريطانيا.
وأضافت المحطة أن المريض كان مسنا ومصابا بمشكلات صحية أخرى، وتوفي بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس.
يشار إلى أن بريطانيا سجلت 51 حالة إصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية قد تخطى الـ 12 ألفا.
وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3012، بعد تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية، والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و409 حالات.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.