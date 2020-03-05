تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الخميس، أن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، تم تسجيلها اليوم في بريطانيا.

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وأضافت المحطة أن المريض كان مسنا ومصابا بمشكلات صحية أخرى، وتوفي بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس.

يشار إلى أن بريطانيا سجلت 51 حالة إصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية قد تخطى الـ 12 ألفا.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3012، بعد تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية، والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و409 حالات.