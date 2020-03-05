مصر .. تأجيل تجارب إخلاء المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بإرجاء تنفيذ تجارب إخلاء المدارس التي كان من المقرر أن تتم خلال الفترة من 7 حتى 12 مارس 2020.

جاء ذلك في إطار توعية الطلاب والعاملين بالحقل التعليمي بإجراءات مواجهة الأزمات والكوارث، مشددة على جميع المديريات التعليمية بضرورة الانتظار لحين موافاتهم بالمواعيد المقترحة الجديدة.