أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن "بلاده لم تطلب من أي أحد مغادرة أراضيها من طالبي اللجوء، وان كل من غادر منها غادر طواعية لرغبته في ذلك"، مشيراً الى ان "الاتحاد الأوروبي، واليونان، ينتهكان قواعد الهجرة التي أقرها الاتحاد بموجب اتفاقية جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، لافتاً الى ان "هناك 137 ألفا و878 طالب لجوء غادروا الحدود البرية لتركيا، منذ الخميس الماضي"، مشدداً على ان "25% منهم سوريون، والباقون أفغان، وباكستانيون، وجنسيات أخرى".
هذا وتدفق عدد من المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا المحاذية لليونان بدءا من مساء الخميس، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية التركي: لم نجبر أحدا على مغادرة البلاد والتوجه لأوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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