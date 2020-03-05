وزير الداخلية التركي: لم نجبر أحدا على مغادرة البلاد والتوجه لأوروبا

أعلن وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​، أن "بلاده لم تطلب من أي أحد مغادرة أراضيها من طالبي اللجوء، وان كل من غادر منها غادر طواعية لرغبته في ذلك"، مشيراً الى ان "​الاتحاد الأوروبي​، و​اليونان​، ينتهكان قواعد ​الهجرة​ التي أقرها الاتحاد بموجب اتفاقية جنيف والإعلان العالمي لحقوق ​الإنسان​"، لافتاً الى ان "هناك 137 ألفا و878 طالب لجوء غادروا الحدود البرية ل​تركيا​، منذ الخميس الماضي"، مشدداً على ان "25% منهم سوريون، والباقون أفغان، وباكستانيون، وجنسيات أخرى".

هذا وتدفق عدد من ​المهاجرين​ إلى الحدود الغربية لتركيا المحاذية لليونان بدءا من مساء الخميس، عقب تداول ​أخبار​ بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه ​أوروبا​.