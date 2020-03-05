الخارجية الإيرانية: بيان اللجنة الرباعية في جامعة الدول العربية سخيف ومحبط

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن "بيان اللجنة الرباعية في جامعة الدول العربية، سخيف ومحبط، وان الاتهامات التي وجهها البيان لإيران غير مسؤولة وخطأ استراتيجي من قبل هذه الدول، والتي تعد هي مصدر عدم الاستقرار وانعدام الأمن والمشجعة على الإرهاب في المنطقة".
ولفت الموسوي الى ان "إصدار بيانات مكررة، لم يحل أي مشكلة حتى الآن، ولن يحل أي مشكلة في المنطقة وفي العالم الإسلامي"، داعياً بعض دول المنطقة على "عدم تحويل نفسها إلى مستودعات للأسلحة الأميركية"، مؤكدا أن "قدرات إيران العسكرية ومنظومتها الصاروخية غير قابلة للتفاوض وغير موجهة ضد إي دولة إسلامية أو عربية في المنطقة".
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