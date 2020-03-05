المبعوث الأميركي الخاص لسوريا: شراء أنقرة منظومة "أس-400" يثير قلق واشنطن

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جايمس جيفري، ان "شراء أنقرة منظومة "أس-400" الروسية يثير قلق واشنطن في وقت تبحث فيه الولايات المتحدة سبل دعم لتركيا بإدلب"، مشيراً الى ان "الولايات المتحدة عرضت بالفعل مساعدة إنسانية وأنها تتشارك المعلومات مع تركيا وتضغط على الحلفاء الأوروبيين لتقديم مساهمة كبيرة".
يأتي ذلك، بعدما أعلن جيفري في وقت سابق "استعداد واشنطن لتزويد تركيا بالذخيرة في عمليتها بإدلب، خلال زيارته ومندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا".
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