ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 17

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ إلى 17، وذلك بعد ساعات على تأكيد ​وزارة الصحة​ الإسرائيلية "تسجيل إصابة بفيروس كورونا تم نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم".

وفي سياق متصل ناشدت وزارة الصحة الإسرائيلية "أكثر من 60 ــ 70 ألف مواطن إسرائيلي بالتوجه إلى وضع العزل الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوما كاملة، خاصة العائدين من ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​سويسرا​ و​إسبانيا​ و​النمسا​".

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