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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 17

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أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ إلى 17، وذلك بعد ساعات على تأكيد ​وزارة الصحة​ الإسرائيلية "تسجيل إصابة بفيروس كورونا تم نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم".

وفي سياق متصل ناشدت وزارة الصحة الإسرائيلية "أكثر من 60 ــ 70 ألف مواطن إسرائيلي بالتوجه إلى وضع العزل الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوما كاملة، خاصة العائدين من ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​سويسرا​ و​إسبانيا​ و​النمسا​".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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