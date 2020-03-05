"لوفتهانزا" تعلق الرحلات مع إسرائيل على خلفية انتشار كورونا

أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية التي تضم ثلاث شركات طيران جوية، هي "لوفتهانزا" و"سويس" و"أستريان إيرلانيز"، عن تعليق رحلاتها مع إسرائيل، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الشركة في بيان، إلى أن القرار بهذا الشأن "جاء تجاوبا مع فرض سلطات إسرائيل تقييدات على مواطني عدد من الدول في دخول أراضيها بسبب تداعيات انتشار الفيروس"، وقد تم "تعليق الرحلات إلى مدينتي تل أبيب وإيلات لمدة ثلاثة أسابيع، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بسبب انهيار الطلب".
تجدر الإشارة إلى أن "لوفتهانزا" تنفذ 10 رحلات إلى تل أبيب يوميا، ورحلة واحدة في الأسبوع إلى إيلات.
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