منظمة معاهدة الأمن الجماعي: العلاقات مع الحلف الناتو لا تتطور في الوقت الراهن

أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أن "العلاقات مع الحلف الناتو لا تتطور في الوقت الراهن، على الرغم من الإشارات ذات الصلة، والاستعداد الذي نبديه"، معتبراً أنه من "المهم إقامة حوار مع هذا الحلف العسكري والسياسي"، موضحاً ان "المنظمة عملت على تطوير علاقات جيدة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
هذا وتأسست منظمة معاهدة الأمن الجماعي، على أساس معاهدة الأمن الجماعي الموقعة بتاريخ 15 أيار عام 1992، من قبل البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، وتضمُّ منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بعد تعليق عضوية أذربيجان وجورجيا وأوزبكستان فيها، كلاً من أرمينيا، بيلاروس، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، إضافةً إلى روسيا.
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