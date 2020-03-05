حاجز للجيش السوري يطرد دورية أميركية للمرة الثانية في أسبوعين

منع حاجز للجيش السوري دورية تابعة للجيش الأميركي من الوصول إلى طريق ​الحسكة​ - تل براك، في ​ريف الحسكة​ الشرقي في منطقة "تل أسود"، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين. وأشارت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية بأن "التحركات الأميركية المتكررة في هذه المنطقة تعد تطورا جديدا من نوعه، نظرا لقربها من المواقع العسكرية المهمة التابعة للجيش السوري بمحيط ​مدينة الحسكة​، وأن الحاجز المذكور هو من النقاط والحواجز العشرة الخاصة بحماية الفوج (12/ كوكب) التابع للفرقة 17 في ​الجيش السوري​".

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