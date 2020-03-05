هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالإمارات تعلن وقف التدريبات العسكرية بسبب كورونا

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في الإمارات، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "وقف التدريبات العسكرية لمجندي الخدمة الوطنية تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا"، مشيرة الى ان "القرار سيسري اعتباراً من اليوم الخميس 5 اذار 2020 وحتى إشعار آخر".
هذا ودعت وزارة الصحة الإماراتية المواطنين والمقيمين إلى "ضرورة تجنب السفر نظراً للوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد وتفشيه في عدة دول".
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