هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالإمارات تعلن وقف التدريبات العسكرية بسبب كورونا

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في ​الإمارات​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "وقف التدريبات العسكرية لمجندي الخدمة الوطنية تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها ​الدولة​ في مواجهة ​فيروس كورونا​"، مشيرة الى ان "القرار سيسري اعتباراً من اليوم الخميس 5 اذار 2020 وحتى إشعار آخر".

هذا ودعت ​وزارة الصحة​ الإماراتية المواطنين والمقيمين إلى "ضرورة تجنب السفر نظراً للوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد وتفشيه في عدة دول".