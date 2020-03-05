السناتورة الأميركية إليزابيث وارن تعلن انسحابها من السباق الانتخابي الاميركي

أعلنت السناتورة الأميركية ​إليزابيث وارن​ "انسحابها من السباق الانتخابي، ووقف حملتها الانتخابية، لكسب الترشيح عن الحزب الديمقراطي ل​انتخابات​ الرئاسة الأميركية"، داعية مؤيديها لـ"عدم الاستسلام، وان العمل لا يزال مستمراً، والاحلام لن تموت أبداً".

يشار إلى أن شعبية وارن انخفضت بشكل ملموس خلال الأشهر الأخيرة، حسب استطلاعات الرأي، حيث كانت تتصدر السباق من بين الديمقراطيين في كانون الاول الماضي.