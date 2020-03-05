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السناتورة الأميركية إليزابيث وارن تعلن انسحابها من السباق الانتخابي الاميركي

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أعلنت السناتورة الأميركية ​إليزابيث وارن​ "انسحابها من السباق الانتخابي، ووقف حملتها الانتخابية، لكسب الترشيح عن الحزب الديمقراطي ل​انتخابات​ الرئاسة الأميركية"، داعية مؤيديها لـ"عدم الاستسلام، وان العمل لا يزال مستمراً، والاحلام لن تموت أبداً".

يشار إلى أن شعبية وارن انخفضت بشكل ملموس خلال الأشهر الأخيرة، حسب استطلاعات الرأي، حيث كانت تتصدر السباق من بين الديمقراطيين في كانون الاول الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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