الجيش السوري تصدى لهجوم نفذته جبهة النصرة على مدينة سراقب وداديخ

أفادت "روسيا اليوم" عن مصادر عسكرية سورية، بأن الجيش السوري تصدى لهجوم من قبل مقاتلي "جبهة النصرة" على مدينة سراقب وداديخ و محيطها، وأنه تصدى لمسيرات تركية في مدينة سراقب السورية.
يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار عن مقتل جنديين أتراك وجرح 3 آخرين في إدلب.
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