الجيش السوري تصدى لهجوم نفذته جبهة النصرة على مدينة سراقب وداديخ

أفادت "​روسيا اليوم​" عن مصادر عسكرية سورية، بأن ​الجيش السوري​ تصدى لهجوم من قبل مقاتلي "​جبهة النصرة​" على مدينة ​سراقب​ وداديخ و محيطها، وأنه تصدى لمسيرات تركية في مدينة سراقب السورية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​ عن مقتل جنديين أتراك وجرح 3 آخرين في إدلب.

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