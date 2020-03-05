محافظة كربلاء العراقية تمنع دخول المواطنين إليها لمدة أسبوع

أفادت وكالة "سكاي نيوز" عن أن محافظة كربلاء العراقية قررت منع المواطنين من الدخول إلى المحافظة لمدة أسبوع .
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي قد أعلنت في وقت سابق من اليوم انها خصصت 500 ألف دينار للعاملين في تماس مباشر مع المصابين بكورونا".
ولفتت الامانة الى ان "الإجراءات تضمنت تخويل وزارة الصحة صلاحية إغلاق المؤسسات العامة أو الخاصة عند مخالفتها الأوامر، وكذلك قيام وزارة الداخلية بتمديد إقامة العاملين في الشركات الأجنبية دون المغادرة، وأن يكون الدوام الرسمي بنسبة 50% باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية ،فضلا عن إجراءات أخرى".
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