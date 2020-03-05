محافظة كربلاء العراقية تمنع دخول المواطنين إليها لمدة أسبوع

أفادت وكالة "​سكاي نيوز​" عن أن محافظة ​كربلاء​ العراقية قررت منع المواطنين من الدخول إلى المحافظة لمدة أسبوع .

وكانت الأمانة العامة ل​مجلس الوزراء العراقي​ قد أعلنت في وقت سابق من اليوم انها خصصت 500 ألف دينار للعاملين في تماس مباشر مع المصابين ب​كورونا​".

ولفتت الامانة الى ان "الإجراءات تضمنت تخويل ​وزارة الصحة​ صلاحية إغلاق المؤسسات العامة أو الخاصة عند مخالفتها الأوامر، وكذلك قيام ​وزارة الداخلية​ بتمديد إقامة العاملين في الشركات الأجنبية دون المغادرة، وأن يكون الدوام الرسمي بنسبة 50% باستثناء ​الأجهزة الأمنية​ والصحية ،فضلا عن إجراءات أخرى".

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