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محافظة كربلاء العراقية تمنع دخول المواطنين إليها لمدة أسبوع

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أفادت وكالة "​سكاي نيوز​" عن أن محافظة ​كربلاء​ العراقية قررت منع المواطنين من الدخول إلى المحافظة لمدة أسبوع .

وكانت الأمانة العامة ل​مجلس الوزراء العراقي​ قد أعلنت في وقت سابق من اليوم انها خصصت 500 ألف دينار للعاملين في تماس مباشر مع المصابين ب​كورونا​".

ولفتت الامانة الى ان "الإجراءات تضمنت تخويل ​وزارة الصحة​ صلاحية إغلاق المؤسسات العامة أو الخاصة عند مخالفتها الأوامر، وكذلك قيام ​وزارة الداخلية​ بتمديد إقامة العاملين في الشركات الأجنبية دون المغادرة، وأن يكون الدوام الرسمي بنسبة 50% باستثناء ​الأجهزة الأمنية​ والصحية ،فضلا عن إجراءات أخرى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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