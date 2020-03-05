سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء في بغداد وإطلاق صافرات الإنذار بالسفارة الأميركية

تعرضت المنطقة الخضراء وسط ​بغداد​ إلى قصف صاروخي هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع. وأفادت وسائل إعلام محلية عراقية بأن صاروخي كاتيوشا على الأقل سقطا داخل المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقار حكومية وبنايات سفارات وبعثات دبلوماسية غربية، مؤكدةً أن ​السفارة الأميركية​ في بغداد أطلقت صافرات الإنذار بالتزامن مع الهجوم.

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