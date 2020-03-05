الحريري: قرار علي إبراهيم رسالة سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج

لفت رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى أنّ "قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، رسالة سياسيّة شعبويّة غير محسوبة النتائج، لا على مستوى حقوق المودعين صغارًا وكبارًا ولا على مستوى ثقة الأصدقاء والأشقاء بلبنان".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "وضع اليد على المصارف بالطريقة الّتي جرى الإعلان عنها، انقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد لبنان إلى زمن الأنظمة الشموليّة".
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