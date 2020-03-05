طالوزيان: قرار علي ابراهيم هو انقلاب على الدستور وعلى النظام الحر بلبنان

شدّد النائب ​جان طالوزيان​ في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "قرار المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ هو انقلاب على ​الدستور​ وعلى النظام الحر في ​لبنان​"، مركّزًا على أنّ "تغيير النظام وتحويله إلى نظام يشبه أنظمة الدول البوليسيّة، لا يمكن أن يتمّ بقرار يُتّخذ من قبل شخص أيًّا يكن، إنّما يحتاج إلى توافق وطني".

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