انتهاء الاجتماع بين عويدات ووفد جمعية المصارف من دون صدور بيان

انتهى الاجتماع الذي عقد مساء اليوم، بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ووفد من جمعية المصارف، من دون أن يصدر أي بيان عن الوفد.
وكان الاجتماع استجد على خلفية القرار الذي اتخذه النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم اليوم بوضع إشارة منع التصرف على أصول عشرين مصرفا.
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