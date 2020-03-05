انتهاء الاجتماع بين عويدات ووفد جمعية المصارف من دون صدور بيان

انتهى الاجتماع الذي عقد مساء اليوم، بين النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ ووفد من ​جمعية المصارف​، من دون أن يصدر أي بيان عن الوفد.

وكان الاجتماع استجد على خلفية القرار الذي اتخذه النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ اليوم بوضع إشارة منع التصرف على أصول عشرين مصرفا.