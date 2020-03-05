هاشم: قرار ابراهيم لا يصل لمستوى خطورة إذلال المصارف للمواطنين

أكد عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "قرار المدعي ​العام المالي​ لا يصل الى مستوى خطورة تصرف ​المصارف​ بحق المودعين واذلالهم على أبواب المصارف". إضغط للمزيد

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