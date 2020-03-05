النشرة: تجمع لعدد كبير من المحتجين على أوتوستراد جل الديب وإنتشار كثيف للجيش

علمت "​الخليج 365​" أن عددا كبيرا من ​المحتجين​ يتظاهرون في هذه الأثناء على أوتستراد ​جل الديب​، وسط إنتشار كثيف لعناصر ​الجيش​ و​قوى الأمن​ الذين يعملون على مواكبة التظاهرة، مما شكل حركة سير كثيفة دون أي قطع للطريق.

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